Нацполіція розпочала розслідування щодо власника "Гулівера" і "Ельдорадо" Віктора Поліщука: подробиці справи

В Україні розпочали кримінальне провадження після того, як стало відомо про виїзди за кордон власника торговельно-офісного центру “Гулівер” і мережі магазинів “Ельдорадо” Віктора Поліщука під час воєнного стану завдяки документам, які мають ознаки підробки.

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Про відкриття справи журналістам видання Радіо Свобода повідомили в Головному слідчому управління Національної поліції України після оприлюднення розслідування проєкту Схеми.

Поліщук виїжджав за кордон під виглядом волонтера

Зазначається, що за два роки повномасштабної війни бізнесмен Поліщук разом з дружиною регулярно подорожували за кордон. Журналісти встановили, що Поліщук подавався до системи "Шлях" на підставі документів з ознаками підробки про гуманітарну допомогу - і не привозив її. До системи "Шлях" Поліщука внесла Дніпропетровська ОВА за зверненням місцевої громадської організації Обʼєднання захисту прав підприємців".

Коли термін дії "волонтерського" дозволу сплив, мільярдер влаштувався водієм вантажівки у зареєстрованому в Чернівецькій області ТОВ "Транс-Союс" - це буковинська фірма, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях і має відповідну ліцензію.

Оскільки водії перевізників зобов'язані перетинати кордон винятково на вантажному транспорті компанії, Поліщук дійсно виїжджав за кермом вантажного буса Mercedes Sprinter. Так було двічі. Проте повертався мільярдер на легковому Mercedes-Benz AMG G63.

Згідно з джерелами, які мають доступ до бази перетину кордону, Поліщук виїжджав за межі України щонайменше п’ять разів від початку повномасштабного вторгнення: двічі - у 2022-му і 2023-му роках, а також у 2024 році.

Водночас структури бізнесмена Віктора Поліщука протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі. Журналісти дізналися, що вони не потрапили під жодні штрафні санкції.

Тоді ж компанії Віктора Поліщука скуповували елітні автомобілі, які коштують десятки млн грн. Зокрема, на них їздив бізнесмен під час поїздок за кордон.

Зв'язки з Росією

Зазначається, що пік розвитку бізнесу Поліщука припав на часи президентства Віктора Януковича.

"Саме тоді він виник буквально нізвідки як власник великих активів у сфері фінансів, роздрібної торгівлі та нерухомості", - йдеться у журналістському розслідуванні.

Згодом з'явилася інформація про родинні зв'язки його дружини - Лілії Різвої з Кремлем. Виявилося, що вона є племінницею дружини Дмитра Медведєва - експрем'єра РФ, а нині - заступника голови ради безпеки Росії.

Згідно з інформацією з російських баз даних авіаперельотів, яку вдалося отримати журналістам, бізнесмен неодноразово літав до Москви щонайменше шість разів протягом 2016-2018 років.

Натомість його дружина після 2014 року літала в Росію щонайменше двічі - у лютому 2018-го та у червні 2019 року.

Поліція відкрила справу проти власника "Ельдорадо"

Головне слідче управління Національної поліції України розпочало кримінальне провадження після виходу розслідування «Схем», повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод»).

«У межах зазначеного кримінального провадження будуть перевірені факти незаконного перетину державного кордону України», –йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

Хто такий Віктор Поліщук

Віктору Поліщуку 47 років. Перед початком повномасштабного вторгнення Росії він посідав 36 місце у списку найзаможніших українців у рейтингу Forbes.

Поліщук - власник ТРЦ "Гулівер" у Києві (він казав, що будівля йому не належить, але при цьому дав особисту поруку за боргами компанії-власниці на $207 млн) та мережі магазинів "Ельдорадо". Йому також належав банк "Михайлівський", що збанкрутував у 2016 році.