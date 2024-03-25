Мільйони із 90-х: проти очільника Антимонопольного комітету Кириленка порушили кримінальну справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національним антикорупційним бюро розпочали розслідування діяльності голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 70 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на коментар пресслужби САП.

"Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами опрацювання інформації оприлюдненої у журналістському розслідуванні програми розслідувань "Схеми" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) та ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення)", – йдеться у відповіді прокуратури на запит "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, правоохоронні органи розпочали розслідування 22 березня, наступного дня після того, як журналісти "Схем" (проект Радіо Свобода) оприлюднили матеріал, у якому було виявлено, що родина посадовця у період з 2020 по 2023 рік придбала нерухомість та автівки на суму понад 70 мільйонів гривень. Також Кириленко підозрюється у незаконному збагаченні та поданні недостовірних даних у декларації.

У розслідуванні йдеться, що в зазначені роки родина Кириленка придбала такі активи, як: великий маєток та земельні ділянки під Києвом, офісні приміщення у столиці, два кросовери, три квартири в елітних житлових комплексах Києва та чотири квартири з паркомісцями в Ужгороді. Всі вони оформлені на батьків та бабусю дружини Кириленка.

Звідки взялися "зайві" кошти

Журналісти зазначають, що офіційні доходи родини не дозволяли б їм здійснити такі покупки, адже ніхто з родичів не веде бізнесу. Крім того, Кириленко не зазначив ці активи у своїй декларації.

За даними "Схем", весь цей період придбання майна припадає на час, коли Кириленко керував Донецькою ОДА, перш ніж у 2023 році обійняти посаду голови Антимонопольного комітету. Особливу увагу розслідування привертає до факту, що в декларації посадовця не вказані ні квартира у Києві площею майже 200 кв. м, де він проживає з родиною, ні автомобіль BMW X3, яким користується його дружина.

Сам Кириленко стверджував, що основою сімейного багатства є початковий капітал, зібраний у 1990-х роках, внаслідок вигідного продажу акцій підприємства "Стирол", якими володіла бабуся його дружини.

Однак журналістам не вдалося знайти офіційного документального підтвердження цій інформації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 5 вересня підписав указ №558 про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації, а 6 вересня, Верховна Рада України підтримала призначення колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.

37-річний Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2019 року.