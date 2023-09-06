Павла Киреленка призначили новим очільником АМКУ

У середу, 6 вересня, Верховна Рада України підтримала призначення колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету.

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Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 250 народних обранців.

Президент України Володимир Зеленський 5 вересня підписав указ №558 про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації.

37-річний Кириленко очолював Донецьку ОДА з 2019 року. Хто буде наступним очільником області, наразі не повідомлялося.

Кириленко закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію "Юрист".

В органах Прокуратури України працював з липня 2008 року. За 11 років служби послідовно обіймав посади помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури України, начальника слідчого управління.

Кадрові ротації

Напередодні Верховна Рада України підтримала звільнення голови АМКУ Ольги Піщанської.

Також Верховна Рада звільнила Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України. Він замінить Олексія Резнікова, якого звільнили з посади міністра оборони України.

В свою чергу, замість Умєрова, за словами Железняка, Фонд держмайна має очолити Ольга Піщанська.