Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони

Сьогодні, 5 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 327 народних обранців.

По фракціям:

СН - 210

ЕС - 24

Батьківщина - 11

Платформа за життя та мир- 20

За майбутнє - 11

Голос - 10

Довіра - 15

Відновлення України - 12

Позафракційні - 14.

Резніков прийшов особисто звітувати за 552 дня своєї роботи на посаді.

Під час свого виступу він зауважив, що військова допомога Україні досягла 100 млрд $. За півроку Міноборони зробило запаси 200 тис бронежилетів, 150 тисяч шоломів, поставили 1,5 млн зимової форми, 2 млн літньої форми.

Крім того, на озброєння оборонним відомством прийнято більше 200 зразків західної зброї. Також допущено до експлуатації більше 30 моделей українських дронів.

Окремо Резніков згадав про реформу ВЛК, яка наразі активно запроваджується.

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про свою відставку.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що має намір внести до Верховної Ради подання на звільнення міністра оборони Олексія Резнікова та призначення замість нього голову Фонду державного майна Рустема Умєрова.

На думку президента, міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Олексій Резніков — скандали в Міноборони

Діючий очільник Міноборони за 2023 рік встиг потрапити одразу в декілька корупційних скандалів. Спершу журналісти з'ясували, що відомство закуповує за завищеними цінами продукти харчування для військових. Ці новини запам'яталися суспільству "яйцями по 17 грн за штуку".

Спочатку Резніков виправдовував своїх колег, які вочевидь причетні до відмивання бюджетних грошей, але згодом визнав помилки та провів кадрові зміни. Розслідування щодо схеми все ще триває, деяким учасникам оголосили підозри.

Тоді також була інформація про можливе звільнення Резнікова, але в підсумку він залишився на посаді.

Згодом журналісти заявили, що нібито Міноборони закупило за завищеними цінами куртки для військових. Резніков відкидає обвинувачення в сторону відомства і навіть був готовий укласти парі з журналістом та нардепом. Проте останні відмовилися. Железняк зауважив, що на момент заяви про парі Резніков вже знав про свою відставку.