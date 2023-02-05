Вручені чиновникам Міноборони підозри не стосуються скандальних закупівель харчів - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що не має інформації про отримання посадовцям його відомства підозр щодо корупції при закупівлях харчових продуктів для військових, а ті, що були вручені, не стосуються цих питань. Про це він сказав на брифінгу в неділю, передає "Укрінформ".

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"Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри комусь, і тим паче застосування запобіжного заходу після затриманню щодо будь-якого чиновника Міністерства оборони, пов'язаного із системою закупівлі харчування, з тими контрактами, які стали предметом дослідження журналіста пана Юрія Ніколова", - підкреслив Резніков.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо роботи колишнього директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького, міністр сказав, що у липні минулого року призначив аудит роботи цього департаменту з усіх питань. За його словами, коли надійшли проміжні висновки аудиту в грудні, Хмельницького було відсторонено від посади.

"Він був за моїм письмовим зверненням ще влітку направлений до СБУ на проходження поліграфа. І я отримав відповідні висновки цієї експертизи. Тому це і було підставою для відсторонення і прийняття подальших управлінських рішень. Надалі він був звільнений", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, що скандал із закупівлями продуктів для військових за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах, призвів спершу до звільнення заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також вказного Богдана Хмельницького. Пізніше було повідомлено і про їхній арешт.

Відомо, що Шаповалова підозрюють за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу, а стосовно Хмельницького, окрім цієї, вкаузувалася й стаття 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Також повідомлялося й про затримання підприємців, що постачали харчі для Міноборони.

Зазначимо також, що на цьому ж брифінгу в неділю Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони та анонсував його "перезавантаження", а також створення громадської антикорупційної ради при міністерстві.