Кабмін погодив звільнення п'яти голів ОВА

На засіданні 24 січня Кабінет Міністр погодив проєкти указів Президента України про звільнення п’яти голів обласних військових адміністрацій – Дніпропетровської,Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської.

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Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, на засіданні Кабінету міністрів України 24 січня прийнято низку кадрових рішень, а саме підтримано проекти указів Президента України про звільнення:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА.



Також з посад заступників міністрів звільнено:

● Вячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони України;

● Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій України;

● В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій України;

● Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики України.

Водночас, на посаду заступника міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Олексій Кулеба може зайняти посаду заступника голови Офісу президента замість звільненого Кирила Тимошенка.

Зазначимо, сьогодні заступники міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода та Іван Лукеря подали у відставку. Причин такого рішення вони не назвали.