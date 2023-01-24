У відставку подав ще один заступник міністра Кубракова

Заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода 24 січня повідомив, що подав у відставку. Причин такого рішення він не назвав.

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Про це чиновник написав у Facebook.

Він подякував усім, з ким впродовж багатьох років працював у міністерстві.

"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити та покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ламали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти. Але хочу згадати і подякувати тим, з ким працював, хто довіряв і допомагав, хто приймав важливі політичні рішення з питань комплексу реформ, які ми коротко називаємо - децентралізація і яка отримала високі оцінки на міжнародному рівні", – наголосив Негода.

Зазначимо, сьогодні, 24 січня, ще однин заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Його затримали під час отримання 400 тисяч доларів США хабаря. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Після цього міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков ініціював проведення повного аудиту всіх проектів із використанням бюджетних коштів.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на свої джерела написав, що Лозинський є людиною, наближеною до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.