Заступник Резнікова подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для Міноборони

24 січня заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповал, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.

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Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

"В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Там підкреслюють, що не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла.

"Міністерство оборони України вважає, що такий крок дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів та забезпечити об’єктивність під час додаткових уточнень та можливих розслідувань. І це та філософія, яку сповідує команда Міноборони", - зауважують у відомстві.

УМіноборони наголошують, що з моменту призначення Шаповалов працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями. Йому вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази, а й реалізувати низку реформ.

"Проведено демонополізацію послуги харчування ЗСУ. Багатомільярдний ринок став більш прозорим і стійким до стресів. Знищено монополії у секторі забезпечення паливо-мастильними матеріалами, де залежність по окремим позиціям від одного постачальника була тотальною. Тепер цієї вразливості немає", - запевняють у Міноборони.

У резервах ЗСУ – чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тис. шоломів. На складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів речового забезпечення.

Також у межах реформи закупівель Міноборони створено агенцію для забезпечення тилових потреб.

"Міноборони дотримується принципу нульової толерантності до корупції, з повагою ставиться до демократичного контролю і забезпечить абсолютну прозорість для проведення будь-яких перевірок уповноваженими органами", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про можливу корупційну схему в Міноборони. Її суть в тому, що через непрозорі закупівлі через фірму-прокладку продукти харчування для ЗСУ купують за сильно завищеними цінами, а різницю залишають собі, таким чином наживаючись на військових.

В свою чергу Міністерство оборони назвало цю інформацію маніпуляцією та збирається звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.

Також 23 січня Резніков виступив на засіданні комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки щодо ситуації з закупівлями послуг харчування для військовослужбовців. Нардепи вирішили не рекомендувати його відставку.