Міноборони звернеться до СБУ через скандальну публікацію ЗМІ про закупівлі продуктів для армії

Міністерство оборони назвало маніпуляцією опубліковану в ЗМІ інформацію про закупівлю продуктів для військових за завищеною ціною та збирається звернутися до Служби безпеки.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців залишається пріоритетом Міноборони.

Міністр оборони Олексій Резніков вже звернувся до голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Він просить невідкладно провести засідання комітету та заслухати інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

"Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Міноборони проведе внутрішню перевірку стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування.

"У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону", - додали у відомстві.

Раніше видання Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Видання опублікувало нібито копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.