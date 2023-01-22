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Минобороны обратится в СБУ из-за скандальной публикации СМИ о закупках продуктов для армии
Министерство обороны назвало манипуляцией опубликованную в СМИ информацию о закупке продуктов для военных по завышенной цене и собирается обратиться в Службу безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих остается приоритетом Минобороны.
Министр обороны Алексей Резников уже обратился к председателю парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. Он просит безотлагательно провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ГБР.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны проведет внутреннюю проверку процесса и результатов закупок услуги питания.
"В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", - добавили в ведомстве.
Ранее издание Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов питания сообщило, что ведомство закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.
Издание опубликовало якобы копию соглашения стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.
Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сильпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза.