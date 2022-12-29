Украина готова к расследованию "инцидента над Беларусью" при отражении удара РФ, но без самой Беларуси - Минобороны

В Министерстве обороны Украины отреагировали на протест Беларуси в связи с нарушением ранее в четверг ее воздушного пространства зенитной ракетой С-300, выпущенной, как утверждается белорусской стороной, с территории Украины.

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В ведомстве указывают, что 29 декабря произошел очередной массированный ракетный обстрел городов Украины со стороны России. По предварительным оценкам, территория Украины была атакована крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555, "Калибр", Х-22 и Х-32, противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также дронами Shahed-131/136.

"Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов Ту-22М3 и кораблей Черноморского флота РФ. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты С-300", - сообщают в Минобороны.

По его данным, разрушения получили более 18 жилых домов и 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. При этом там подчеркивают, что Украина реализует свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН.

"Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянное и упорное стремление Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи украинская сторона не исключает и сознательной провокации со стороны государства-террориста России, проложившего такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси", - говорится в заявлении.

В то же время, как говорят в ведомстве, украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ.

При этом в Минобороны подчеркивают, что готовы пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из тех государств, которые не связаны с поддержкой России в какой-либо форме, то есть не из Беларуси.

Напомним, что ранее в четверг из сообщений с белорусской стороны стало известно о падении на территории Беларуси части ракеты С-300, о чем немедленно был проинформирован и фактический руководитель страны Александр Лукашенко.

В белорусское Министерство иностранных дел был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен "решительный протест" в связи с указанным инцидентом.

Заявлялось, что запущенная из Украины в направлении Беларуси ракета С-300 была поражена силами белорусских войск противовоздушной обороны, ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе села Горбача Ивановского района Брестской области.

Белорусская сторона выступила с требованием немедленно провести тщательное расследование обстоятельств запуска ракеты, "наказать виновных и принять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям".