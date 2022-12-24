РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, – ISW

Российские военные могут попытаться провести диверсионную атаку на земле или в информационном пространстве для восстановления напряженности на севере Украины, предположительно, в попытке отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Москва создает условия для нового возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева, по меньшей мере, с октября 2022 года.

Эти действия могут являться российской информационной операцией или отображением планов лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси", - отмечают в ISW.

По мнению аналитиков, РФ занята демонстрацией "признаков" подготовки к масштабному наступлению: накануне Беларусь показательно заявляла о развертывании полевых госпиталей на своей территории.

Полевые госпитали, отмечают аналитики, являются фактом подготовки к наступлению. СМИ наблюдали активность передвижения медтехники в Беларуси накануне вторжения 24 февраля.

Также слухи о наступлении с территории Беларуси Россия подкрепляет переброской тяжелой техники с зимним камуфляжем, чего совершенно не требуют учения.

В то же время известные российские военные блоггеры "подымают тему возобновления вторжения на севере в зимне-весенний период".

По мнению аналитиков ISW, слухи о наступлении с территории Беларуси, вероятнее всего, направлены на отвлечение внимания от основного удара.

Кроме того, российские военные больше говорят о планах наступления на северо-западе Луганской области.

Наступление с территории Беларуси в Институте изучения войны по-прежнему считают самым плохим сценарием в пределах своих прогнозов. В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как низкий, но возможный.

Напомним, ранее ISW сообщил, что Лукашенко, скорее всего, отказал лидеру страны-агрессору РФ Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках. Анализируя результаты их встречи 19 декабря, в ISW пришли к выводу, что участие Беларуси в войне против Украины остается маловероятным.