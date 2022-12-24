РФ робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, – ISW

Російські військові можуть спробувати провести диверсійну атаку на землі чи в інформаційному просторі для відновлення напруженості на півночі України, ймовірно, у спробі відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Москва створює умови для нового поновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва, щонайменше від жовтня 2022 року.

Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією чи відображення планів президента Росії Володимира Путіна.

"Деякі перевірені свідоцтва нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі", - зауважують в ISW.

На думку аналітиків, РФ зайнята демонстрацією "ознак" підготовки до масштабного наступу: напередодні Білорусь показово заявляла про розгортання польових госпіталів на своїй території.

Польові госпіталі, відзначають аналітики, є сухим фактом підготовки до наступу. ЗМІ спостерігали активність пересування медтехніки в Білорусі напередодні вторгнення 24 лютого.

Також чутки про наступ з території Білорусі Росія підкріплює перекиданням важкої техніки із зимовим камуфляжем, чого абсолютно не вимагають навчання.

Водночас відомі російські військові блогери "мусують тему поновлення вторгнення на півночі в зимово-весняний період".

На думку аналітиків ISW, чутки про наступ з території Білорусі, найімовірніше, спрямовані на відволікання уваги від основного удару.

Крім того, російські військові більше говорять про плани наступу на північному заході Луганської області.

Наступ з території Білорусі в Інституті вивчення війни як і раніше вважають найгіршим сценарієм в межах своїх прогнозів. Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі як низький, але можливий.

Нагадаємо, раніше ISW повідомив, що Лукашенко, швидше за все, відмовив лідеру країни-агресору РФ Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках. Аналізуючи результати їхньої зустрічі 19 грудня, в ISW дійшли висновку, що участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною.