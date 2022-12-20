Про що б не домовились у Мінську Путін і Лукашенко, Україна готова – Кулеба

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не було ухвалено якихось критичних рішень, водночас Україна готова до будь-яких сценаріїв, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 20 грудня.

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"Зустріч Путіна та Лукашенка – черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якісь критичні рішення. Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських ЗС", – відмітив він.

Кулеба підкреслив, що вже низка об'єктів військової інфраструктури Білорусі перебуває під контролем РФ, і білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси. Крім того, за словами міністра, незабаром планується ще одна зустріч Путіна та Лукашенка.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв, про що вони між собою не домовлялися б, Україна до цього готова", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, вчора американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Лукашенко, швидше за все, відмовив лідеру країни-агресору РФ Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках. Аналізуючи результати їхньої зустрічі 19 грудня, в ISW дійшли висновку, що участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною.