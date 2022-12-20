О чем бы ни договорились в Минске Путин и Лукашенко, Украина готова – Кулеба

Во время встречи президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не были приняты какие-либо критические решения, в то же время Украина готова к любым сценариям, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 20 декабря.

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"Встреча Путина и Лукашенко – очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем сейчас, на этой встрече не были приняты какие-либо критические решения. Путин продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских ВС", – отметил он.

Кулеба подчеркнул, что уже ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси находится под контролем РФ, и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Кроме того, по словам министра, в скором времени планируется еще одна встреча Путина и Лукашенко.

"Мы готовы к любым сценариям, о чем они бы между собой не договаривались, Украина к этому готова", – заявил Кулеба.

Напомним, вчера американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Лукашенко, скорее всего, отказал лидеру страны-агрессору РФ Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках. Анализируя результаты их встречи 19 декабря, в ISW пришли к выводу, что участие Беларуси в войне против Украины остается маловероятным.