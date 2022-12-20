В ISW розповіли, чи вдалося Путіну вмовити Лукашенку вступити у війну з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, швидше за все, відмовив лідеру країни-агресору РФ Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналізуючи результати зустрічі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка 19 грудня, в ISW прийшли до висновку, що участь Білорусі у війні проти України залишається малоймовірною.

Про це свідчить той факт, що Путін і Лукашенко утрималися від публічного обговорення російського вторгнення в Україну. При цьому вони відзначили, що для Білорусі продовжує існувати "західна загроза".

За словами Лукашенка, Москва надасть Мінську комплекси ППО С-400 та комплекси "Іскандер". Своєю чергою, Путін також заявив, що можна вирішити питання підготовки екіпажів білоруської бойової авіації до використання "боєприпасів зі спеціальними боєголовками" через "загострення" в контексті зовнішніх кордонів Союзної держави.

В ISW зауважують, що Кремль намагався приховати ймовірні початкові наміри Путіна змусити Лукашенка піти на подальші поступки щодо інтеграції з РФ. Також Путін сказав, що "Росія не зацікавлена нікого поглинати", коли йдеться про Білорусь.

"Ця заява була зроблена після того, як Лукашенко знову повідомив про незалежність і повний суверенітет Білорусі 16 грудня, і виглядає як захисна реакція на коментарі Лукашенка", – зазначили аналітики.

ISW продовжує оцінювати, що участь Білорусі у війні Путіна проти України залишається малоймовірною.

"Той факт, що Путін, здається, прийняв тези Лукашенка, не переконавши його скоригувати їх, опосередковано підтверджує цю оцінку. Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Путін не їздив до Білорусі, щоб переконатися, що Лукашенко вступить у війну, стверджуючи, що такі спекуляції є безпідставними та "дурними". Безумовно, це заперечення є спробою приховати відчайдушне бажання Путіна втягнути Лукашенка у війну та очевидну невдачу – знову ж таки – зробити це", – підкреслюють аналітики ISW.

Раніше ISW повідомляло, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі в російському вторгненні в Україну.

У Держприкордонслужбі ж вказували, що після оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії ситуація на кордоні України з Білоруссюзалишається контрольованою. В американському ж Інституті вивчення війни вважають, що вторгнення білоруської армії в Українує малоймовірним, але Білорусь продовжить допомагати вести війну Росії.