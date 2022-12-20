В ISW рассказали, удалось ли Путину уговорить Лукашенко вступить в войну с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, скорее всего, отказал лидеру страны-агрессору РФ Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Анализируя результаты встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 19 декабря, в ISW пришли к выводу, что участие Беларуси в войне против Украины остается маловероятным.

Об этом свидетельствует тот факт, что Путин и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину. При этом они отметили, что для Белоруссии продолжает существовать "западная угроза".

По словам Лукашенко, Москва предоставит Минску комплексы ПВО С-400 и комплексы "Искандер". В свою очередь, Путин также заявил, что можно решить вопрос подготовки экипажей белорусской боевой авиации к использованию "боеприпасов со специальными боеголовками" из-за "обострения" в контексте внешних границ Союзного государства.

В ISW отмечают, что Кремль пытался скрыть вероятные первоначальные намерения Путина заставить Лукашенко пойти на дальнейшие уступки по интеграции с РФ. Также Путин сказал, что "Россия не заинтересована никого поглощать", когда речь идет о Беларуси.

"Это заявление было сделано после того, как Лукашенко снова сообщил о независимости и полном суверенитете Беларуси 16 декабря, и выглядит как защитная реакция на комментарии Лукашенко", - отметили аналитики.

ISW продолжает оценивать, что участие Беларуси в войне Путина против Украины остается маловероятным.

"Тот факт, что Путин, кажется, принял тезисы Лукашенко, не убедив его скорректировать их, косвенно подтверждает эту оценку. Спикер Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Путин не ездил в Беларусь, чтобы убедиться, что Лукашенко вступит в войну, утверждая, что такие спекуляции безосновательны и "глупы". Безусловно, это отрицание является попыткой скрыть отчаянное желание Путина втянуть Лукашенко в войну и очевидную неудачу - опять же - сделать это", - подчеркивают аналитики ISW.

Ранее ISW сообщало, что Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину.

В Госпогранслужбе же указывали, что после объявления проверки боевой готовности белорусской армии ситуация на границе Украины с Белоруссией остается контролируемой.