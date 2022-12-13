Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована - ДПСУ

Після оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії, ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою. Українські прикордонники будуть спостерігати за розвитком ситуації.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Поблизу кордону ми поки що не бачимо якихось підрозділів ЗС РБ, ні російських підрозділів. Звісно, що оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії — це певною мірою додатковий виклик, ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною", - сказав він на брифінгу.

За його словами, на білоруському напрямку загалом не відзначається змін в обстановці по лінії кордону, вона залишається повністю контрольованою.

"І хоча ми не відмічаємо безпосереднього створення угрупування, яке б могло здійснити вторгнення, але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угрупування військ, перевірки бойової готовності — все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діють по єдиному їхньому задуму", - додав він.

Демченко запевнив, що всі підрозділи Сил оборони України, включно з прикордонниками, готові до розвитку будь-якої ситуації.

Нагадаємо, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.