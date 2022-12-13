Ситуация на границе с Беларусью контролируемая - ГПСУ

После объявления проверки боевой готовности белорусской армии ситуация на границе Украины с Беларусью остается контролируемой. Украинские пограничники будут наблюдать за развитием ситуации.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Вблизи границы мы пока не видим каких-либо подразделений ВС РБ, ни российских подразделений. Конечно, объявление проверки боевой готовности белорусской армии — это в определенной степени дополнительный вызов, мы будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе и насколько близко эти подразделения подойдут к границе с Украиной", – сказал он на брифинге.

По его словам, на белорусском направлении, в целом, не отмечается изменений в обстановке по линии границы, она остается полностью контролируемой.

"И хотя мы не отмечаем непосредственного создания группировки, которая могла бы совершить вторжение, но такими действиями в отношении совместных учений, развертывания региональной группировки войск, проверки боевой готовности — все это показывает, что Беларусь активно сотрудничает с Россией и действуют по единому их замыслу", – добавил он.

Демченко заверил, что все подразделения Сил обороны Украины, включая пограничников, готовы к развитию любой ситуации.

Напомним, по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии и перекидывает часть техники ближе к границе с Украиной.