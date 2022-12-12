Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину - ISW

Вторжение белорусской армии в Украину маловероятно, но Беларусь продолжит помогать России вести войну.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW) .

Аналитики считают, что давление Кремля на Беларусь в целях поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью.

"Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране… Привлечение значительной части этого аппарата безопасности в войне в Украине, вероятно, сделает Лукашенко уязвимым к новым беспорядкам и сопротивлению. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом", – говорится в сообщении.

В ISW считают, что вступление Беларуси в войну в худшем случае заставит Украину временно отвлечь личный состав и технику с нынешней линии фронта.

При этом аналитики считают, что Беларусь по-прежнему будет помогать России вести войну в Украине. В частности, Беларусь может предлагать России материалы, которые она не может получить из-за режимов международных санкций.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине и заявил, что спецоперация в Украине может быть "длительным процессом", а достижением ее станет получение новой территории.