Вторжение белорусских войск остается маловероятным – аналитики Института изучения войны

На сегодняшний день вторжение белорусских войск в Украину маловероятно, считают аналитики Института изучения войны (ISW), о чем говорится в их свежем отчете . И это при том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины в воскресенье, 20 ноября, сообщило, что российские спецслужбы планируют целый ряд фальшивых атак на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы заставить белорусскую армию вступить в войну в Украине.

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На востоке Украины продолжаются бои вдоль линии Сватово-Кременная. Украинская сторона заявила об освобождении населенных пунктов в Луганской области с начала контрнаступления на востоке. В то же время Минобороны РФ заявило о нанесении удара по скоплению украинских войск в районе Новоселовского Луганской области.

Минобороны России ранее заявляло об отражении украинских атак на населенный пункт, и это заявление может свидетельствовать о том, что украинские силы продвинулись в населенный пункт. Российские войска также продолжали наступательные действия на бахмутском, авдеевском и донецком направлениях.

По данным украинской стороны, РФ продолжает опрокидывать часть сил с восточного (левого) берега реки Днепр на другие оперативные направления, но все еще сохраняет присутствие сил на юге Херсонщины.

Напомним, недавно в ГУР сообщили, что власти Беларуси ищут возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.