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В Білорусі планують налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та РСЗВ, - розвідка
Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Зазначається, що також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.
У зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування", - підкреслюють у розвідці.
Зазначимо, у розвідці Британії раніше повідомили, що російські окупаційні війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу і обладнання в РФ, непідготовлені війська не зможуть додати наступального потенціалу.
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.