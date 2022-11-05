Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу в РФ - розвідка Британії

Російські окупаційні війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу і обладнання в РФ, непідготовлені війська не зможуть додати наступального потенціалу.

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Про це повідомила розвідка Британії.

Зазначається, що Росія, ймовірно, намагається забезпечити військову підготовку для поточної мобілізації та щорічного осіннього призову.

"Російські Збройні сили вже були перевантажені, забезпечуючи підготовку близно 300 тисяч військовослужбовців, необхідних для їхньої "часткової мобілізації", оголошеної 21 вересня. Ці проблеми посилюватимуться додатковим регулярним осіннім щорічним призивом з 1 листопада, який, як очікується, залучить додатково 120 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, новомобілізовані призовники мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять. Досвідчених офіцерів та інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі, імовірно, загинули.

"Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії. Розгортання сил з невеликою підготовкою або без неї забезпечує невеликий додатковий наступальний бойовий потенціал", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії раніше повідомила, що окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць техніки в день під час контрнаступу українських військових, тому останніми тижнями Білорусь передала Росії зі своїх складів щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти.