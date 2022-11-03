Білорусь передала Росії щонайменше 100 танків і БМП за останні тижні – британська розвідка

Окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць техніки в день під час контрнаступу українських військових, тому останніми тижнями Білорусь передала Росії зі своїх складів щонайменше 100 танків і бойових машин піхоти.

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Про це повідомила розвідка Британії.

За даними розвідки, російські солдати, які служать в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що змушені використовувати старі БМП, які вони описують як "алюмінієві банки".

"У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день, що приблизно еквівалентно кількості техніки всього батальйону. Останніми тижнями Росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти із запасів Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському способі ведення війни. Війська в Україні нині мають проблеми через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що РФ дійсно наразі перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім не достатньо для формування ударних угрупувань, які можуть здійснити наступ.