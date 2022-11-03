Беларусь передала России по меньшей мере 100 танков и БМП за последние недели – британская разведка

Оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц техники в день во время контрнаступления украинских военных, поэтому в последние недели Беларусь передала России со своих складов по меньшей мере 100 танков и боевых машин пехоты.

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Об этом сообщила разведка Британии.

По данным разведки, российские солдаты, служащие в Украине, вероятно, разочарованы тем, что вынуждены использовать старые БМП, которые они описывают как "алюминиевые банки" .

"В середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники выросли до более чем 40 единиц техники в день, что примерно эквивалентно количеству техники всего батальона. В последние недели Россия, вероятно, прибегла к приобретению не менее 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из запасов Беларуси", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в российском способе ведения войны. Войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что РФ действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могут осуществить наступление.