В разведке рассказали, есть ли угроза нападения со стороны Беларуси и наступления на Киев

РФ действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могут осуществить наступление.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля месяца. Приблизительно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси?Потенциально есть.Это ведь тоже ни для кого не секрет.Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту – это абсолютно разные вещи", - отметил Буданов.

По его словам, пока нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок, а по состоянию на данный момент россияне завезли в Белорусь около 3200 человек.

Буданов отметил, что эти русские подразделения без тяжелой техники. Напротив, Белоруссия всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в РФ.

"То есть физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они", - отметил глава ГУР МО.

Что касается очередной попытки наступления на Киев в ближайшие месяцы, Буданов ответил, что по состоянию на данный момент такой угрозы нет.

"Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", - подчеркнул Буданов.

Напомним, как сообщил на брифинге 20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, вероятность повторного наступления российских сил с территории Беларуси есть, и сейчас такая угроза растет.

Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброски в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.