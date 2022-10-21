Лукашенко осмотрел белорусских беспилотники и попросил, чтобы они не воевали в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему показали беспилотные летательные аппараты белорусского производства и другую военную технику.

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Об этом сообщает белорусское госагентство "БЕЛТА".

Отмечается, что среди представленных моделей были беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, "аналогов которому" якобы в мире нет.

Как сообщает "БЕЛТА", часть изделий стоит на вооружении, часть проходят испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию.

Программное обеспечение и системы управления у белорусских беспилотников также якобы белорусского производства.

Лукашенко подробно интересовался каждой разработкой.

"Ты ведь не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронте и он воюет? Кто покупает - тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди", - заявил белорусский диктатор, общаясь со своими военными.

Напомним, Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их опрокидывание в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.