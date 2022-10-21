Лукашенко оглянув білоруські безпілотники та попросив, щоб вони не воювали в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де йому показали безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє білоруське держагентство "БЕЛТА".

Зазначається, що серед представлених моделей були безпілотники-розвідники, ударні комплекси та розвідувально-ударний безпілотний гелікоптер, "аналогів якому" начебто у світі немає.

Як повідомляє "БЕЛТА", частина виробів стоїть на озброєнні, частина проходять випробування, а деякі передані армії на піддослідну експлуатацію.

Програмне забезпечення та системи управління у білоруських безпілотників також начебто білоруського виробництва.

Зазначається, що Лукашенко докладно цікавився кожною розробкою.

"Ти ж не просто показуєш у єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт і він воює? Хто купує - тому й продаватимемо. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", - заявив білоруський диктатор, спілкуючись зі своїми військовими.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.