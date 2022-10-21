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Лукашенко оглянув білоруські безпілотники та попросив, щоб вони не воювали в Україні
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон Обуз-Лесновський у Брестській області, де йому показали безпілотні літальні апарати білоруського виробництва та іншу військову техніку.
Про це повідомляє білоруське держагентство "БЕЛТА".
Зазначається, що серед представлених моделей були безпілотники-розвідники, ударні комплекси та розвідувально-ударний безпілотний гелікоптер, "аналогів якому" начебто у світі немає.
Як повідомляє "БЕЛТА", частина виробів стоїть на озброєнні, частина проходять випробування, а деякі передані армії на піддослідну експлуатацію.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Програмне забезпечення та системи управління у білоруських безпілотників також начебто білоруського виробництва.
Зазначається, що Лукашенко докладно цікавився кожною розробкою.
"Ти ж не просто показуєш у єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт і він воює? Хто купує - тому й продаватимемо. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", - заявив білоруський диктатор, спілкуючись зі своїми військовими.
Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.
Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.
Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.