“Шпагати по-білоруські”: Лукашенко розуміє, що мобілізація в Білорусі може призвести до соціального вибуху, - розвідка

Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої “часткової мобілізації” в РФ та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

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Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України", - зазначає розвідка.

У зв’язку з цим, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається продовжувати робити гучні заяви та показуватилідеру країни-агресора РФ Володиміру Путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗСУ від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

"Зазначене свідчіть, що самопроголошена білоруська влада не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ", - підкреслили у розвідці.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі.