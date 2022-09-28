Якщо з Білорусі на Україну підуть війська, то отримають відповідь, на яку не розраховували - Данилов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов обіцяє військову відповідь України у разі повторної спроби вторгнення ворожих військ з боку Білорусі. Про це він сказав у коментарі виданню "Настоящее время".

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За словами Данилова, українська сторона усвідомлює, що президент Росії тисне на фактичного керівника Білорусі Олександра Лукашенка, щоб той розпочав збройну агресію з боку Білорусі.

"Нам все відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему. Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", - наголосив він.

Секретар РНБО також висловив упевненість у тому, що Росія не буде застосовувати стратегічну ядерну зброю, але допустив застосування нею тактичної зброї з подальшою ізоляцією РФ, у тому числі з боку Китаю.

"Стратегічну ядерну зброю Путін точно використовувати не буде. Навіть якщо він використовує тактичну ядерну зброю, це буде кінець Російської Федерації. Відразу розпочнеться ізоляція Росії від цивілізованого світу – буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, у тому числі й китайці", - сказав він.

У відповідь на питання про можливе висунення Україні ультиматуму з вимогою вивести всі війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у разі оголошення їхньою частиною РФ Данилов запевнив, що Україна на це не піде.

"На ультиматуми ми не велися і до 24 лютого, і далі не збираємося вестися на будь-які загрози. Є соцопитування, в якому 90% громадян країни вважають, що ми повинні повернути все. Як ви вважаєте, за такої підтримки нашого народу ми маємо йти на якісь ультиматуми, переговори тощо?" - запитав він.

Зазначимо, що на початку вересня у Держприкордонслужбі повідомляли про посилення кордону з Білоруссю, а незабаром Міністерство внутрішніх справ повідомило про початок навчань своїх структур (поліція, Нацгвардія, ДСНС) та Збройних сил України в прикордонних з Білоруссю районах.