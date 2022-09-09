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Сили оборони України розпочали навчання на кордоні з Білоруссю
Підрозділи ЗСУ спільно з НГУ, Нацполіцією та ДПСУ розпочали дзеркальні військові навчання "Північний буревій-2022" у прикордонних районах, що межують з Білоруссю. Про це 9 вересня повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
"Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії", — розповіли в МВС.
Підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних та диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).
У відомстві пояснили, що такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС та бойового злагодження із силами Тероборони ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що ЗС РБ регулярно проводять військові навчання поблизу кордону з Україною. В рамках таких навчань білоруські війська розміщують на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків.
При цьому українська розвідка вважає, що попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.