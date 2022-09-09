Сили оборони України розпочали навчання на кордоні з Білоруссю

Підрозділи ЗСУ спільно з НГУ, Нацполіцією та ДПСУ розпочали дзеркальні військові навчання "Північний буревій-2022" у прикордонних районах, що межують з Білоруссю. Про це 9 вересня повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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"Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацьовують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії", — розповіли в МВС.

Навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС. Фото: МВС

Підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних та диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

Підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують ліквідацію ДРГ. Фото: МВС

У відомстві пояснили, що такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС та бойового злагодження із силами Тероборони ЗСУ.

Зазначимо, що ЗС РБ регулярно проводять військові навчання поблизу кордону з Україною. В рамках таких навчань білоруські війська розміщують на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків.

При цьому українська розвідка вважає, що попри те, що Білорусь уже тим чи іншим чином бере участь у війні проти України, наразі загрози наземної операції з боку білоруської держави немає.