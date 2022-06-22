Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні танки

Білоруські війська розміщують на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків, ймовірно, щоб продемонструвати свою присутність на цих місцях. Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу 22 червня.

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"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.

При цьому він зазначив, що основні зусилля ЗС РБ зосереджені на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Відомо, що до чергування залучено військовослужбовців строкової служби.

Наразі триває перевірка бойової готовності ЗС РБ, яка триватиме орієнтовно до 25 червня.

Нагадаємо, з 22 червня по 1 липня Збройні сили Білорусі проведуть мобілізаційне навчання з військовими комісаріатами Гомельської області біля українського кордону.

Згідно з заявою Міноборони, нібито мета такого вчення - "перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням, під час якого відпрацьовуватимуться питання щодо доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу".

Попередньо відомо, що Білорусь зосередила біля українського кордону близько 4 тисяч військових.