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Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные танки
Белорусские войска размещают на границе с Украиной деревянные муляжи танков, вероятно, чтобы продемонстрировать свое присутствие на этих местах. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 22 июня.
"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", — заявил Мотузяник.
При этом он отметил, что основные усилия ВС РБ сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Известно, что к дежурству привлечены военнослужащие срочной службы.
В настоящее время продолжается проверка боевой готовности ВС РБ, которая продлится ориентировочно до 25 июня.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, с 22 июня по 1 июля Вооруженных сил Беларуси проведут мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области возле украинской границы.
Согласно заявлению Минобороны, якобы цель такого учения - "проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению, в ходе которого будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса".
Предварительно известно, что Беларусь сосредоточила возле украинской границы около 4 тысяч военных.