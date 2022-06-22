Беларусь разместила на границе с Украиной деревянные танки

Белорусские войска размещают на границе с Украиной деревянные муляжи танков, вероятно, чтобы продемонстрировать свое присутствие на этих местах. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 22 июня.

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"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", — заявил Мотузяник.

При этом он отметил, что основные усилия ВС РБ сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы. Известно, что к дежурству привлечены военнослужащие срочной службы.

В настоящее время продолжается проверка боевой готовности ВС РБ, которая продлится ориентировочно до 25 июня.

Напомним, с 22 июня по 1 июля Вооруженных сил Беларуси проведут мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области возле украинской границы.

Согласно заявлению Минобороны, якобы цель такого учения - "проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению, в ходе которого будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса".

Предварительно известно, что Беларусь сосредоточила возле украинской границы около 4 тысяч военных.