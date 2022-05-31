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Лукашенко заявил, что Россия напала бы на Беларусь, если бы он не поддержал Путина (ВИДЕО)

Лукашенко заявил, что Россия напала бы на Беларусь, если бы он не поддержал Путина (ВИДЕО)
Лукашенко "пляшет под дудку" Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что если бы он не победил на выборах, Россия напала бы на Беларусь.

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Соответствующие видео  с обращением белорусского диктатора опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

"Смотря на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованный на нашей земле. Тогда спрошу. А что было бы с нами? Пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которых только сместилась на территорию соседней страны", — сказал он.

Андрей Цаплиенко отметил, что, по его мнению, Лукашенко "хочет пропетлять".

"Белорусский вождь отныне откровенно заявляет: если бы Беларусь не поддержала Россию, то Путин напал бы на нее. Думаю, он выжидает, кто станет победителем. Абсолютно не удивлюсь, если он снова заговорит о братских чувствах, когда украинская победа станет ближе", - подчеркнул Цаплиенко.

Отметим, как считают в разведке Британии, Александр Лукашенко балансирует свою поддержку России с желанием избежать прямого участия своих войск в войне в Украине, чтобы страны Запада не вводили еще больше санкций против его режима.

При этом Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану.

Автор:
Светлана Манько