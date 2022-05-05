Лукашенко считает, что война России в Украине затянулась и пошла не по плану

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану. По его словам, "операция затянулась".

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Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью Associated Press.

Он подчеркнул, что якобы не столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.

"Я не думал, что такая "операция" затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что эта "операция" затянулась", — заявил Лукашенко.

Он отдельно добавил, что Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было.

По его мнению, переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией начались благодаря белорусской стороне, однако Киев в них не заинтересован.

"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", — заявил Лукашенко.

Также он считает недопустимым применение ядерного оружия, но не может сказать, есть ли у страны-агрессора России такие планы.

"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо. Может Россия или не может — это вам надо задать руководству России этот вопрос", — заявил Лукашенко.

Отметим, с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.