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Лукашенко считает, что война России в Украине затянулась и пошла не по плану
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану. По его словам, "операция затянулась".
Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью Associated Press.
Он подчеркнул, что якобы не столь погружен в эту "проблему", чтобы оценить ее ход.
"Я не думал, что такая "операция" затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз подчеркиваю, я это чувствую так, что эта "операция" затянулась", — заявил Лукашенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он отдельно добавил, что Беларусь делала и делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было.
По его мнению, переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией начались благодаря белорусской стороне, однако Киев в них не заинтересован.
"Я знаю позицию России. Знаю, что предлагает Россия Украине. Но почему Украина, на территории которой идет фактически война, военные действия, гибнут люди, не заинтересована в этих переговорах, еще один вопрос. Но ответ на этот вопрос можно найти в Вашингтоне", — заявил Лукашенко.
Также он считает недопустимым применение ядерного оружия, но не может сказать, есть ли у страны-агрессора России такие планы.
"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо. Может Россия или не может — это вам надо задать руководству России этот вопрос", — заявил Лукашенко.
Отметим, с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.
Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.