Лукашенко вважає, що війна Росії в Україні затягнулася і пішла не за планом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом. За його словами, "операція затягнулася".

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Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю Associated Press.

Він наголосив, що нібито не настільки занурений у цю "проблему", щоб оцінити її перебіг.

"Я не думав, що така "операція" затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати, за планом у них йде, у росіян, як вони кажуть, або як я це відчуваю. Я ще раз наголошую, я це відчуваю так, що ця "операція" затягнулася", — заявив Лукашенко.

Він окремо додав, що Білорусь робила та робить усе, щоб війни між Україною та Росією не було.

На його думку, переговори між Україною та країною-агресором Росією розпочалися завдяки білоруській стороні, проте Київ у них не зацікавлений.

"Я знаю позицію Росії. Знаю, що пропонує Росія Україні. Але чому Україна, на території якої йде фактично війна, воєнні дії, гинуть люди, не зацікавлена у цих переговорах, ще одне питання. Але відповідь на це питання можна знайти у Вашингтоні", – заявив Лукашенко.

Також він вважає неприпустимим застосування ядерної зброї, але не може сказати, чи є у країни-агресора Росії такі плани.

"Абсолютно вважаю, що застосування ядерної зброї неприпустимо, ще й тому, що це поруч із нами. Не зовсім тут, але не за океаном, як Сполучені Штати. Неприпустимо взагалі... що нашу земну кулю з орбіти може зірвати і ми полетимо невідомо куди. Застосування ядерної зброї є неприпустимим. Може Росія чи не може — це вам треба поставити керівництву Росії це питання", — заявив Лукашенко.

Зазначимо, з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Білорусі на українську територією було запущено як мінімум 631 ракету, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.