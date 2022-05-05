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Лукашенко вважає, що війна Росії в Україні затягнулася і пішла не за планом
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом. За його словами, "операція затягнулася".
Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю Associated Press.
Він наголосив, що нібито не настільки занурений у цю "проблему", щоб оцінити її перебіг.
"Я не думав, що така "операція" затягнеться таким чином. Але я не настільки занурений у цю проблему, щоб сказати, за планом у них йде, у росіян, як вони кажуть, або як я це відчуваю. Я ще раз наголошую, я це відчуваю так, що ця "операція" затягнулася", — заявив Лукашенко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він окремо додав, що Білорусь робила та робить усе, щоб війни між Україною та Росією не було.
На його думку, переговори між Україною та країною-агресором Росією розпочалися завдяки білоруській стороні, проте Київ у них не зацікавлений.
"Я знаю позицію Росії. Знаю, що пропонує Росія Україні. Але чому Україна, на території якої йде фактично війна, воєнні дії, гинуть люди, не зацікавлена у цих переговорах, ще одне питання. Але відповідь на це питання можна знайти у Вашингтоні", – заявив Лукашенко.
Також він вважає неприпустимим застосування ядерної зброї, але не може сказати, чи є у країни-агресора Росії такі плани.
"Абсолютно вважаю, що застосування ядерної зброї неприпустимо, ще й тому, що це поруч із нами. Не зовсім тут, але не за океаном, як Сполучені Штати. Неприпустимо взагалі... що нашу земну кулю з орбіти може зірвати і ми полетимо невідомо куди. Застосування ядерної зброї є неприпустимим. Може Росія чи не може — це вам треба поставити керівництву Росії це питання", — заявив Лукашенко.
Зазначимо, з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну з Білорусі на українську територією було запущено як мінімум 631 ракету, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.
Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.