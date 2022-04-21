Арестович вважає, що Лукашенко спробує домовитися із Заходом

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович упевнений, що нелегітимний лідер Білорусі Олександр Лукашенко намагатиметься отримати свого роду "гарантії" для себе, і домовлятися про них він буде з країнами ЄС та США. Свою думку Арестович висловив у ефірі "Фейгін Live".

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"Лукашенко розуміє, що йому буде погано у випадку, якщо Путін уціліє і путінський режим виграє. Особливо йому буде погано через санкції та все інше — маргіналізація. А якщо путінський режим програє, йому буде зовсім погано. І йому треба б якісь гарантії отримати", — припустив Арестович.

Білорусь продовжує надавати свою територію РФ для завдання ударів по Україні. Зокрема, влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею. Умови перевезення не відповідають правилам безпеки.

Водночас Лукашенко не наважився відкрито вступити у війну на боці РФ проти України, однак підтримує російську агресію.