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Арестович считает, что Лукашенко попытается договориться с Западом

Арестович считает, что Лукашенко попытается договориться с Западом

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович уверен, что нелегитимный лидер Беларуси Александр Лукашенко будет пытаться получить своего рода "гарантии" для себя, и договариваться о них он будет со странами ЕС и США. Свое мнение Арестович высказал в эфире "Фейгин Live".

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"Лукашенко понимает, что ему будет плохо в случае, если Путин уцелеет и путинский режим выиграет. Особенно ему будет плохо из-за санкций и всего остального — маргинализация. А если путинский режим проиграет, ему будет совсем плохо. И ему надо бы какие-то гарантии что ли получить", — предположил Арестович.

Беларусь продолжает предоставлять свою территорию РФ для нанесения ударов по Украине. В частности, власти Беларуси разрешили передвижение российских ракет по своей железной дороге. Условия перевозки не соответствуют правилам безопасности. 

В то же время Лукашенко не решился открыто вступить в войну на стороне РФ против Украины, однако поддерживает российскую агрессию. 

Автор:
Вита Молодан