Лукашенко считает, что на переговорах Украины и России должна прозвучать позиция Беларуси

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что раз Беларусь ввязали в конфликт, то на мирных переговорах Украины и России должна прозвучать и позиция Беларуси.

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Об этом сообщает белорусское государственное информационное агенство БелТА.

"Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Эта война за забором нашей страны, и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси, поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может", — говорит Лукашенко.

По его словам, "уже нет сомнений, что с началом российской операции в Украине завершилась целая историческая эпоха".

"В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом. Если говорить о Беларуси, то наш выбор был очевиден", — сказал он.

Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Беларусь будет на стороне России.

"Я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", — сказал Лукашенко.

По его словам, "три славянских народа должны наконец-то, осознав то, что происходит в мире в глобальном плане, сесть за стол и договориться".

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

После этого глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!".