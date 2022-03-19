Украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" за предательство (ВИДЕО)

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 сребреников" за участие режима Александра Лукашенко в военных преступлениях российской армии.

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"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П.", — написал Дейнеко.

Дайнеко также опубликовал видео. На нем подполковник ГПСУ пришел к послу Беларуси в Украине Игорю Соколу и пытался вручить ему мешочек с монетами – "30 сребрениками", как поручил Дейнеко.

При этом посол принимать"награду" отказался, поэтому сотрудник ГПСУ просто швырнул в него мешочек с мелочью, подчеркнув таким образом свое презрение.

Посол отвернулся и ушел с недовольным видом, деньги отскочили от него.

"С презрением", – бросил вдогонку украинский пограничник.

Также, как сообщают украинские СМИ, посол Беларуси покидает Украину через границу с Молдовой, а не с "братской" Россией.

Ранее глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Беларуси официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией.

В конце письма он добавил: "Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"

Отметим, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.