Українські прикордонники вручили послу Білорусі "30 срібняків" за зраду (ВІДЕО)

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків" за участь режиму Олександра Лукашенка у військових злочинах російської армії.

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"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар у спину Україні мав можливість передати їх керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П.", — написав Дейнеко.

Дайнеко також опублікував відео. На ньому підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола та намагався вручити йому мішечок з монетами – "30 срібняками", як доручив Дейнеко.

При цьому посол приймати "нагороду" відмовився, тому співробітник ДПСУ просто жбурнув у нього мішечок з дрібницею, підкресливши таким чином свою зневагу.

Посол відвернувся і пішов із незадоволеним виглядом, гроші відскочили від нього.

"З презирством", — кинув навздогін український прикордонник.

Також, як повідомляють українські ЗМІ, посол Білорусі залишає Україну через кордон із Молдовою, а не з "братською" Росією.

Раніше глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Білорусі офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.

Наприкінці листа він додав: "Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!"

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.