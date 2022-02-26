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"Мы победим! Будьте вы прокляты, твари!"- глава Госпогранслужбы обратился к коллегам с Беларуси

Глава Госпогранслужбы обратился к коллегам с Беларуси
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Фото: ГПСУ

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией. 

Письмо опубликовано на сайте ГПСУ.

"С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлит РФ. К этому добавляется использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории РБ. Все, что я думаю относительно действий Беларуси, высказал руководителю пограничного ведомства. Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"- написал Дейнеко.

Фото 2 — "Мы победим! Будьте вы прокляты, твари!"- глава Госпогранслужбы обратился к коллегам с Беларуси

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько