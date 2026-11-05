Карта боевых действий в Украине на 5 ноября 2026 года

Продолжается 1716-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Вчера авиация противника нанесла 89 авиационных ударов, в том числе сбросила 289 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7045 дронов-камикадзе и совершили 2449 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Уланово, Юнаковка, Храповщина, Бачевск, Писаревка, Хотинь и Марьино Сумской области, а также Бериловка Черниговской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Могрица, Лужки, Марьино, Сенне, Иволжанское и Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами противника.

На Северо-Слобожанском направлении захватчики дважды атаковали в районах Покровки и Бояро-Лежачи.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Терновой, Старицы, Рыбалкиного и Амбарного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

Наши защитники отразили шесть атак на Лиманском направлении в районах Новосергеевки, Ставков, Лимана и Заречного.

На Славянском направлении захватчики совершили две атаки вблизи Никоновки и Николаевки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник активных действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано десять атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Дружковки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также совершал штурмы в направлениях Торецкого, Свободного, Нового Донбасса, Черниговки и Доброполья.

На Александровском направлении захватчики штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении отбиты девять атак захватчиков недалеко от Согласия, Терноватого, Долинки, Горького и Егоровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки кафиры активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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