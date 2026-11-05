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Победа демократов в Конгрессе США позволит принять новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа

сенат США
Контролируемый демократами Конгресс США может восстановить прямую помощь Украине / Shutterstock

Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США позволит восстановить помощь Украине и блокировать попытки президента Дональда Трампа ослабить санкции против России.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Установление контроля над обеими палатами Конгресса США после промежуточных выборов позволит демократам с января проголосовать за возобновление прямой финансовой и военной помощи Украине, которую Трамп приостановил по возвращении в Белый дом.

Получив большинство в Сенате и Палате представителей, с января демократы смогут самостоятельно формировать повестку и решать, какие законопроекты и когда выносить на голосование.

Как передает агентство, помощники демократов уже отмечают, что помощь Украине является для них приоритетом.

Отмечается, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе крепкая, поэтому законодатели, вероятно, смогут собрать необходимые две трети голосов в обеих палатах. Это позволит принимать новые пакеты помощи Киеву, преодолевая потенциальное вето президента Трампа.

Кроме этого, новый состав Конгресса сможет заблокировать смягчение санкций против РФ, в частности, по недавнему дизельному соглашению между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

В частности, представитель Демократической партии Грегори Микс из Нью-Йорка, предположительно возглавивший Комитет по иностранным делам Палаты представителей, внес на рассмотрение двухпартийный законопроект, направленный на блокирование плана Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

Промежуточные выборы в США

Напомним, по итогам состоявшихся 3 ноября промежуточных выборов в США Демократическая партия приобретает контроль над обеими палатами Конгресса — и Сенатом (по меньшей мере 54 места за необходимые 51), и Палатой представителей (более 231 места за необходимые 218).

На этих промежуточных выборах демократы победили в штатах, десятилетиями республиканских, в частности такие результаты показало голосование в Техасе, Канзасе и Южной Каролине.

Последний раз демократ становился сенатором от Техаса в 1988 году, а от Канзаса — в 1932-м.

Эксперты, опрошенные Dilo, довольно неоднозначно оценивают возможности нового Конгресса остановить войну с Ираном и сбить нефтяные доходы, финансирующие агрессивную войну Кремля против Украины.

Автор:
Светлана Манько

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