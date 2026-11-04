Трамп проиграл из-за дорогостоящего топлива: что изменит победа демократов в США для Украины

Демократы получили контроль над двумя палатами Конгресса США. Так американские избиратели наказали республиканцев за рекордные цены на горючее, а дизельное соглашение с Владимиром Путиным не помогло президенту США Дональду Трампу. Эксперты, опрошенные Dilo, достаточно неоднозначно оценивают возможности нового Конгресса остановить войну с Ираном и сбить нефтяные доходы, финансирующие агрессивную войну Кремля против Украины.

Что случилось

По состоянию на 16:09 4 ноября, по данным Associated Press, демократы имеют 54 места в Сенате против 44 у республиканцев. В Палате представителей счет 228 на 139 в пользу демократов, подсчет по части округов продолжается. Для большинства нужно 51 и 218 мест соответственно, поэтому контроль над обеими палатами демократы уже обеспечили. По прогнозу AP, они отвоюют минимум семь республиканских мест в Сенате, хотя для контроля хватило бы четырех.

Одной из главных причин поражения республиканцев стало рекордное подорожание горючего в США . Поскольку большинство американцев живет в пригородах и малых городах, где без автомобиля не обойтись, цены на заправке достаточно чувствительной электоральной темой. В день выборов, 3 ноября, галлон дизеля в США в среднем стоил $6,28 — на $2,59 больше, чем годом ранее. Бензин стоил $4,15 против $2,98 в день начала войны с Ираном. Обе цены стали рекордными для дня выборов в истории США. При этом около 80% американцев считают виновным в этом Трампа. Самое сильное подорожание дизеля отразилось на аграрных штатах, которые республиканцы считали своими бастионами.

Попытка Трампа сбить цены соглашением с Кремлем не сработала. 9 октября он объявил о поставках более 300 тыс. т российского дизеля сразу и еще 500 тыс. т в ноябре. Однако 300 тыс. т — это лишь около полутора суток американского экспорта дизеля. Через две недели после объявления розничная цена снова выросла. После выборов Трамп признал , что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев, но решение о ее начале защищает.

Как новая расстановка сил в Конгрессе повлияет на нефтяные котировки

Ключевым фактором, вызвавшим удорожание нефти, стала война с Ираном, которую США начали в конце февраля. 1 марта Иран закрыл Ормузский пролив, и движение судов через него до сих пор примерно на 75% ниже нормы. 4 ноября, после победы демократов, Brent торговалась около $104 за баррель, WTI — около $97. До войны нефть стоила около $60.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что новый Конгресс лишит Белый дом денег на войну.

"Конгресс, скорее всего, не выделит денег на продолжение войны на Ближнем Востоке. Если война будет закончена из-за финансовых проблем администрации, то это приведет к ослаблению напряжения в районе Персидского залива и повлечет за собой динамическое падение цен на нефть и нефтепродукты", — говорит он.

По его оценке, для продолжения войны США требуется не менее $300 млрд.

Финансовое давление на Пентагон действительно есть. Конгресс ни разу не принял отдельных ассигнований на эту войну, хотя на нее уже израсходовано более $40 млрд. В марте Пентагон искал дополнительные $200 млрд. Официальный запрос , который Белый дом направил в июне, составляет $87,6 млрд, из них $67 млрд предназначен для Пентагона. Конгресс его до сих пор не одобрил, а стоимость войны на середину октября достигла не менее $47,1 млрд. Из-за бездействия Конгресса Пентагон закрывает дефицит , опрокидывая средства между собственными счетами.

Однако до стабилизации цен еще далеко. По прогнозу Омельченко, до $50 за баррель нефть вряд ли опустится, вероятнейший коридор — $70–80 до конца I квартала 2027 года. Это означает падение на четверть и больше нынешнего уровня.

"Трамп остается президентом и его политика все равно будет непредсказуемой. Кроме того, эту администрацию спонсировали крупные нефтяные компании, заинтересованные в высоких ценах", — объясняет эксперт.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев существенного влияния выборов на политику Трампа не ожидает. Новый Конгресс заработает только с января, а полномочия президента во внешней политике никто не ограничивал. Закон о военных полномочиях 1973 г. обязывает президента прекратить использование американских войск в боевых действиях в течение 60 дней после уведомления Конгресса, если тот не санкционировал операцию или не продлил этот срок. Еще до 30 дней могут быть отведены на безопасный вывод войск.

Рябцев убежден, что Трамп может назвать очередную кампанию "специальной операцией" и обойти ограничения. Белый дом действительно фактически проигнорировал июньскую резолюцию Конгресса с требованием вывести войска из Ирана, считая сам закон неконституционным.

Цены, по мнению Рябцева, снизит только примирение с Ираном, но в этой игре сейчас все козыри у Тегерана.

"Иранцы могут в любой момент просто сказать, что заблокируют пролив, или поджечь случайный танкер — и тут же заставить всех с ними договариваться на их условиях", — говорит эксперт.

Новый Конгресс будет иметь асимметричные рычаги. Демократы могут блокировать законодательные инициативы республиканцев, но им будет сложно продвигать собственные. Для преодоления процедурного блокирования большинства обычных законопроектов в Сенате нужны 60 голосов, которых у демократов не будет . Закон, обязывающий Трампа остановить войну, наткнется на вето.

В то же время, отказ в дополнительном финансировании не будет означать немедленного прекращения боевых действий: администрация сможет определенное время использовать уже утвержденные ассигнования и перераспределять средства в пределах предоставленных ей полномочий.

Остается переходный период: республиканцы обсуждают последний партийный пакет с финансированием войны, чтобы провести его до прихода демократов. Новый состав Конгресса принесет присягу только 3 января.

Со своей стороны аналитик ExPro Consulting Михаил Свищо занимает промежуточную позицию.

"Во внешней политике президент США играет гораздо большую роль. Но конгрессмены могут заставлять его идти на компромиссы из-за внутренней политики. Если внешняя политика приводит к росту цен на топливо внутри страны, она будет подвергаться критике, и, возможно, эта критика заставит президента ее пересмотреть", — говорит Свищо.

Что изменится для Украины

Поскольку нефтегазовые доходы для Кремля являются главным источником финансирования войны против Украины, каждый доллар падения цены бьет по бюджету Кремля. По мнению Омельченко, более дешевая нефть еще и улучшит экономическое положение ЕС и Великобритании, которые смогут больше помогать Украине. Кроме того, с поражением республиканцев Трамп теряет рычаги давления на Киев, и у Украины появляется шанс выйти из "ловушки принудительных мирных переговоров".

Под угрозой оказалась и дизельное соглашение. Свище считает, что Трамп и его переговорщики подходят к России чисто бизнесменно, но результат получился противоположным ожидаемому.

"Это не повлияло на цены на дизель и бензин в США, потому что объемы минимальны, порты отказываются принимать, а частные компании отказываются покупать российский дизель", - говорит аналитик.

Новые инициативы возможны, но реальных больших объемов, влияющих на рынок, по его оценке, скорее всего, не будет.

Соглашение с самого начала критиковали представители обеих партий. 13 октября шесть сенаторов-республиканцев и шесть демократов призвали Трампа ее отменить. Среди подписавшихся были Мич Макконнелл и Джон Корнин. Под критику попала генеральная лицензия Минфина №135, разрешающая продажу и импорт российского дизеля до 7 апреля 2027 года.

Теперь демократы получают инструменты для расследования. В письме от 24 октября они требовали от шести крупных банков, среди которых JPMorgan, Bank of America и Goldman Sachs, а также портовых администраций Техаса и Нью-Йорка сохранить контракты, документы на перевозку и переписку с чиновниками. Письмо подписал и республиканец Том Тиллис. Авторы предупредили, что уголовная ответственность может угрожать любой компании, сознательно покупающей российский дизель или способствующей его импорту. По общему правилу федерального уголовного законодательства США, срок давности для большинства преступлений, по которым не установлен другой срок, составляет пять лет. Потому потенциальные юридические риски для участников сделки могут сохраняться и после смены администрации.

Впрочем, Рябцев предупреждает, что главными мишенями расследований станет окружение президента. Сенатские комитеты могут вызвать советников и переговорщиков Трампа и потребовать от них показаний под присягой. Рябцев не ожидает, что демократы смогут добиться отстранения Трампа от власти. Для осуждения президента в Сенате нужны две трети голосов, или 67 при полном составе палаты. Даже с 54 местами демократы не смогут обеспечить без поддержки по меньшей мере 13 республиканцев. По оценке эксперта, победа демократов не означает, что Украина от этого что-то автоматически получит.