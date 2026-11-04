- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Цена нефти на 4 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals
Цены на нефть, в среду, 4 ноября, выросли на фоне ожидания инвесторов по поводу дальнейших шагов США в противостоянии с Ираном после того, как на промежуточных выборах в Конгресс демократы получили контроль над обеими палатами.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .
Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 4 ноября
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$104,42
|+ 0,8%
|WTI
|$96,59
|+ 0,5%
|Urals
|$101,12
|– 1.77%
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или 0,8% — до 104,42 доллара США за баррель. Фьючерсы на американскую нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 50 центов, или 0,5% — до 96,59 доллара США за баррель.
На предыдущей сессии цена на нефть Brent установилась на самом низком уровне почти за четыре недели, поскольку трейдеры взвешивали переговоры по прекращению войн в Украине и Иране.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли из-за ожиданий инвесторов по поводу шагов США в противостоянии с Ираном после того, как демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.
По словам руководителя отдела рыночных исследований Phillip Nova Приянки Сачдевы, противоречивые сигналы США и риски перебоев в поставках через Ормузский пролив затрудняют для трейдеров прогнозирование рынка. Вместе с тем, дополнительную поддержку ценам оказало неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США.
Параллельно продолжаются посреднические усилия Катара по предотвращению эскалации и прекращению войны, хотя иранская сторона отмечает, что Тегеран и Вашингтон все еще далеки от достижения соглашения.
Напомним, морские дроны в Ормузском проливе и локальный дефицит готовят украинский рынок горючего к горячему ноябрю. Несмотря на временное удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: дефицит уже на пороге, а розничные цены на АЗС готовятся штурмовать новые рекорды.