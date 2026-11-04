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Цена нефти на 4 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 4 ноября

Цены на нефть, в среду, 4 ноября, выросли на фоне ожидания инвесторов по поводу дальнейших шагов США в противостоянии с Ираном после того, как на промежуточных выборах в Конгресс демократы получили контроль над обеими палатами.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 4 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $104,42 + 0,8%
WTI $96,59 + 0,5%
Urals $101,12 – 1.77%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 82 цента, или 0,8% — до 104,42 доллара США за баррель. Фьючерсы на американскую нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 50 центов, или 0,5% — до 96,59 доллара США за баррель.

На предыдущей сессии цена на нефть Brent установилась на самом низком уровне почти за четыре недели, поскольку трейдеры взвешивали переговоры по прекращению войн в Украине и Иране.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть выросли из-за ожиданий инвесторов по поводу шагов США в противостоянии с Ираном после того, как демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

По словам руководителя отдела рыночных исследований Phillip Nova Приянки Сачдевы, противоречивые сигналы США и риски перебоев в поставках через Ормузский пролив затрудняют для трейдеров прогнозирование рынка. Вместе с тем, дополнительную поддержку ценам оказало неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США.

Параллельно продолжаются посреднические усилия Катара по предотвращению эскалации и прекращению войны, хотя иранская сторона отмечает, что Тегеран и Вашингтон все еще далеки от достижения соглашения.

Напомним, морские дроны в Ормузском проливе и локальный дефицит готовят украинский рынок горючего к горячему ноябрю. Несмотря на временное удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: дефицит уже на пороге, а розничные цены на АЗС готовятся штурмовать новые рекорды.

Автор:
Татьяна Бессараб

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