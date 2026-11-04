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Ціна нафти на 4 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 4 листопада

Ціни на нафту, у середу, 4 листопада, зросли на тлі очікування інвесторів щодо подальших кроків США в протистоянні з Іраном після того, як на проміжних виборах до Конгресу демократи здобули контроль над обома палатами.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 4 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $104,42 + 0,8%
WTI $96,59  + 0,5%
Urals $101,12 - 1.77%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 82 центи, або 0,8%, — до 104,42 долара США за барель. Ф'ючерси на американську нафту сорту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 50 центів, або 0,5%, — до 96,59 долара США за барель.

На попередній сесії ціна на нафту Brent встановилася на найнижчому рівні за майже чотири тижні, оскільки трейдери зважували переговори щодо припинення війн в Україні та Ірані.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли через очікування інвесторів щодо кроків США у протистоянні з Іраном після того, як демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу.

За словами керівника відділу ринкових досліджень Phillip Nova Пріянки Сачдеви, суперечливі сигнали США та ризики перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку ускладнюють для трейдерів прогнозування ринку. Разом з тим додаткову підтримку цінам надало несподіване скорочення запасів сирої нафти в США.

Паралельно тривають посередницькі зусилля Катару щодо запобігання ескалації та припинення війни, хоча іранська сторона зазначає, що Тегеран і Вашингтон все ще далекі від досягнення угоди.

Нагадаємо, морські дрони в Ормузькій протоці та локальний дефіцит готують український ринок пального до гарячого листопада. Попри тимчасове здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: дефіцит уже на порозі, а роздрібні ціни на АЗС готуються штурмувати нові рекорди.

Автор:
Тетяна Бесараб

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