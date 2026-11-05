Захист Чорнобильської АЕС під загрозою: світ шукає €500 млн на ремонт укриття

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) шукає міжнародне фінансування для термінового відновлення Нового безпечного захисту на Чорнобильській АЕС, пошкодженого російським безпілотником у лютому 2025 року.

Як пише Dilo,ро це в інтерв'ю POLITICO заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

За її словами, для усунення пошкоджень гігантської сталевої арки, що накриває зруйнований четвертий енергоблок, не вистачає приблизно 500 мільйонів євро.

Це не лише українська проблема

У ЄБРР наголошують: якщо ремонт не провести до 2030 року, волога може спричинити корозію внутрішньої інфраструктури, що значно ускладнить та здорожчить управління радіоактивними матеріалами. Безпосередньої небезпеки витоку наразі немає, але затягування робіт загрожує міжнародній ядерній безпеці.

"Це не українська проблема. Усі повинні турбуватися про ядерну безпеку в усьому світі", — підкреслила Оділь Рено-Бассо.

Очільниця банку закликала світові уряди розглядати фінансування не як конкуруючі витрати на підтримку України, а як глобальну інвестицію у безпеку, яка стосується кожного.

Хто дасть гроші на відновлення

Хоча атаки завдала Росія, ЄБРР не розраховує на добровільний внесок Москви, проте збитки можуть бути компенсовані майбутніми репараціями. Перші 260 мільйонів євро вже виділили країни G7 у жовтні.

Для покриття решти дефіциту 9 листопада в Парижі відбудеться донорська конференція під співголовуванням Франції, України та ЄБРР. Банк розраховує залучити до фінансування країни Перської затоки та інші держави, які раніше брали участь у будівництві саркофага.

За планом ЄБРР, кошти необхідно зібрати для укладання контрактів, щоб розпочати основні реставраційні роботи у 2028 році. Сам процес відновлення триватиме близько двох років.

Нагадаємо, посійський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС. Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.