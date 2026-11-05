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Shein вкладає €500 млн у хаб у Польщі: як зміниться доставка товарів у Європі після нових мит

Shein, Temu
Shein витратить €500 млн у Польщі для порятунку продажів у ЄС

Китайський інтернет-магазин одягу Shein інвестує 500 млн євро ($562 млн) у розширення складу в Польщі. Це дозволить прискорити доставку товарів по Європі та підлаштуватися під нові жорсткі правила ЄС.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

ЄС посилив тиск на китайський ритейл

Масштабні інвестиції стали вимушеним кроком у відповідь на нові митні правила Євросоюзу. Щоб стримати недобросовісну конкуренцію з боку маркетплейсів на кшталт Shein, Temu та AliExpress, ЄС у липні запровадив збір у розмірі 3 євро для посилок вартістю до 150 євро, а з 1 листопада підвищив його ще на 2 євро.

Нові мита вже боляче вдарили по бізнесу Shein: у другому кварталі продажі ритейлера в Європі стрімко впали, а чистий прибуток компанії скоротився на 67%.

10 тисяч працівників та 48-годинна доставка

Ключовим елементом нової стратегії стане суттєва розбудова майданчика поблизу польського Вроцлава. До кінця 2026 року штат працівників там зросте до понад 10 000 осіб, а роботу складів забезпечуватимуть 6 500 автономних роботів.

"Завдяки цим інвестиціям ми будуємо більш ефективні, гнучкі та стійкі європейські операції", — зазначив глобальний керівник із зв’язків з громадськістю Shein Леонард Лін.

Завдяки розширенню хабу покупці на окремих європейських ринках зможуть отримувати замовлення зі складів у Польщі лише протягом 48 годин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз запровадив новий митний збір у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, які раніше звільнялися від оподаткування за правилом de minimis, для стримування напливу дешевої продукції з Китаю.

Автор:
Тетяна Бесараб

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