ЄС вводить мито 3 євро на дрібні посилки з Temu

Європейський Союз запроваджує новий митний збір у розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, які раніше підпадали під звільнення від митних платежів за правилом de minimis. Нові правила спрямовані на стримування потоку дешевого імпорту, насамперед із Китаю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The Guardian.

У Єврокомісії зазначають, що кількість дрібних посилок, які надходять до ЄС, стрімко зростає. Якщо у 2022 році до країн блоку було ввезено близько 1,3 млрд таких відправлень, то у 2025 році їхня кількість сягнула 5,9 млрд. Близько 90% цих посилок надходять із Китаю.

Новий збір торкнеться товарів, які продаються через міжнародні онлайн-платформи, зокрема Temu та Shein. Досі товари вартістю до 150 євро могли ввозитися без сплати мита.

У Єврокомісії вважають, що чинна система створює нерівні умови конкуренції для європейських роздрібних продавців та малого бізнесу. Також там наголошують на ризиках для споживачів через низьку якість частини імпортованих товарів.

Згідно з дослідженням ЄС, близько 60% онлайн-товарів, ввезених з-за меж блоку, не відповідають європейським вимогам безпеки. Найбільше порушень виявлено серед таких категорій:

косметика — 65% товарів не відповідають стандартам;

іграшки — 65%;

харчові добавки — 63%;

засоби індивідуального захисту — 60%.

Європейські чиновники розраховують, що новий збір зменшить обсяги імпорту товарів низької вартості та змусить продавців оформлювати повноцінні митні декларації для кожного відправлення.

Нові правила також діятимуть у Північній Ірландії відповідно до домовленостей після Brexit. Водночас у Великій Британії аналогічні зміни планують запровадити з жовтня 2028 року.

На тлі посилення регулювання деякі великі онлайн-ритейлери вже адаптують логістику. Зокрема, Shein розвиває складську інфраструктуру в Європі, що може дозволити компанії частково мінімізувати вплив нових митних правил.

Нагадаємо, З 1 липня всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно вводити нові правила оформлення комерційних посилок з-за кордону. Зміни торкнуться українських підприємців, які продають товари в ЄС, а також усіх, хто відправляє європейським отримувачам зразки продукції чи подарунки вартістю понад 45 євро.